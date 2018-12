L'ex difensore Paolo Montero parla a La Gazzetta dello Sport della stagione dei bianconeri ma anche del suo passato con la maglia della Vecchia Signora. Curioso il passaggio sui tanti cartellini rossi collezionati in carriera: ​“Prima c’era un’altra regola per il fallo da ultimo uomo, io giocavo da libero. Dunque c’era più possibilità di prendere il rosso. Poi ci sono stati altri episodi, quando prendevo la maglia, a volte per un pugno. Quando la partita diventava aggressiva, finivo nel mirino degli arbitri perché avevo ormai una certa fama... Sa cosa le dico? Di quelle espulsioni ne avrò meritate al massimo 8 o 9. Non ho rimpianti”.​