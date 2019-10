Adriano Galliani, ad del Monza, è intervenuto ai microfoni di Binario Sport: "Pavel Nedved, che era seduto di fianco a me mi ha detto che non c'è stata partita. Abbiamo avuto un paio di palle gol clamoroso ad inizio ripresa, con le quali potevamo andare sul 4-0, poi abbiamo subito gol e ci siamo un pochino innervositi ma direi che non abbiamo rischiato niente. È stata una partita che abbiamo messo subito sui binari giusti e che abbiamo vinto strameritatamente. La squadra è nata forte, è stata costruita con questi criteri e sta facendo quello che speravamo potesse fare".