quest'anno titolare e con profitto anche in campionato se necessario, non gli riesce il miracolo su Valoti in quella che è la sua competizione.mezza stagione per prendere le misure, ora è sotto esame anche lui. Tra i tanti, appare tra i più responsabili sul gol di Valoti insieme a Kean.aspettando Bonucci è lui il vice Bremer. E si conferma a suo agio in questa veste.non c'è spazio per il riposo, la Juve ha sempre bisogno del suo capitano.: di nuovo esterno a tutta fascia, inizia a prendere le misure ma non incanta. Perfetto il cross per Kean.la prima occasione è sua e la spreca, ma gioca bene e aiuta la Juve a sviluppare bene la manovra (28' st: entra e dà subito brio, altro passo).titolare per la prima volta a distanza di mesi. Lento e macchinoso, sempre in ritardo.da mezzala sembra più efficace che da sottopunta (15' stmeno guizzi, più ordine)ha un motore impressionante, quando accelera è imprendibile (28' st: resta a presidiare l'area, soprattutto).ha qualità e voglia di lasciare il segno, tra le linee sa far male al Monza. Esce quando è forse il migliore in campo (15' stentra tra l'ovazione dei tifosi bianconeri, il gol - 378 giorni dopo - evoca dolci ricordi. Ora è finalmente rientrato)al primo pallone buono fa subito gol, resta a guardare però su quello di Valoti. E a inizio ripresa spreca una clamorosa palla gol per il raddoppio (37' st: prova a tenere su squadra e palla).All.: l'ultima volta di Landucci in panchina fu proprio a Monza, anche in questo caso si rimettono le cose a posto. La Juve dei giovani disegnata da Allegri e guidata da Landucci va a gonfie vele.incolpevole sul gol, si ritrova in Coppa Italia quando pensava di dover essere il portiere del campionato. Decisivo in uscita su Kean a inizio ripresa.non riesce mai a tenere Iling quando accelera, si dimentica di Kean sul gol dell'1-0.sbaglia i tempi sul cross di McKennie, deve ancora rivedersi il difensore che piaceva a molti ai tempi del Sassuolo (37'si piazza sulla trequarti, ma c'è poco da inventare).: comanda una difesa ballerina.quando Soulé si allarga iniziano i problemi (12' st: ci ha abituato a ben altro).con personalità e qualità, un futuro alla Juve non è da escludere.: detta i tempi della squadra nella doppia fase (12' st: subito ammonito, tiene il campo come sempre).: il suo mancino sa far male, il corner per Valoti è perfetto.trova il gol con un movimento da manuale su calcio d'angolo (22' st: un buon contropiede, poco altro)poco nel vivo dell'azione, a tratti in difficoltà (22' stsalva un gol, alla fine).: unica punta, alla fine non la prende mai.All.per l'occasione ridisegna il Monza, troppo importante lo scontro diretto col Sassuolo tra una sessantina di ore.