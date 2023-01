: se quelli del Monza si presentano lanciati verso di lui, può farci poco o nulla.: un disastro all'andata, un disastro al ritorno.la difesa sta facendo acqua da tutte le parti, lui dovrebbe comandarla. E non si accorge che spingendo in rete il pallone toccato da Milik avrebbe cancellato l'1-2.a picco pure lui insieme a tutti gli altri.: un ritorno a sospresa, che peggiore non potrebbe essere (19' stsi piazza a centro area e da lì non si muove, non dà la carica necessaria alla squadra).Allegri toglie (anche) lui all'intervallo, ma è l'unico ad aver provato a fare qualcosa (1' st: entra con voglia e coraggio, nel nulla di questa Juve è aria pura).: lento, prevedibile, svogliato (1' stporta equilibrio).fuori giri come tutta la Juve.non ne azzecca una (1' stKostic è tornato dal Mondiale senza energia, meriterebbe più spazio anche se col Monza stecca pure lui).: giornata no, non inventa e non aiuta la squadra, senza nemmeno trovare mai la posizione giusta. Il bolide giusto lo trova al 75', Di Gregorio gli nega un gran gol.: sbaglia tutto, spreca una grande occasione per tenersi minutaggio ora che torna Vlahovic (13' stsi rende subito pericoloso, poi Vlahovic gli ruba spazio anziché aiutarlo).All.la formazione iniziale, provata in rifinitura, è disastrosa. E per provare a sistemarla finisce per rimandare anche il ritorno in campo di Pogba: un dettaglio considerandole prende tutte, l'intervento su Di Maria è spaziale.beccato dal pubblico, risponde con una prova senza sbavature.: comanda la difesa con personalità.Soulé gli crea qualche grattacapo in più, niente che lo possa mandare in difficoltà (24' stl tempo di fare a sportellate con Vlahovic).: non si ferma più, asfalta Kostic e segna un gol che non dimenticherà (32' st).l'assist per Ciurria è da applausi, la prestazione dice anche molto di più (32' st).il confronto con Paredes fa capire che forse la Juve poteva restare così... (14' stentra quando c'è solo da controllare).sa far tutto e lo fa bene.capitano di un monza che centra un'impresa storica.una spina nel fianco della difesa bianconera (25' stpartecipa alla festa).gol dell'ex, da solo tiene testa a tutta la difesa.All.incarta la partita come se avesse centinaia di panchine in serie A, 6 punti in due partite con la Juve. E tante idee che il suo Monza applica alla perfezione.