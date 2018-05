La Juventus si muove per Alvaro Morata. Il Chelsea è rimasto fuori dalla Champions League e questo è un punto a favore della società bianconera, che vede nel 9 dei Blues l'erede di Mario Mandzukic. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i contatti tra la dirigenza juventina e l'entourage dello spagnolo sono costanti, e senza l'Europa che conta l'ex Real Madrid può chiedere con più facilità la cessione.



I COSTI - L'idea è quella di bissare l'operazione Cuadrado: prestito pluriennale con obbligo di riscatto. I blues lo hanno pagato 75 milioni lo scorso anno per strapparlo al Real, i bianconeri pensano a un pagamento di 50 milioni rateizzato. Non sarà facile convincere la società londinese, ma la volontà dello spagnolo è quella di lasciare Londra. E la Juve aspetta.