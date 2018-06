Morataaaaaa #turin#morata #morata9 #juventus Un post condiviso da Gianmarco Bomboclat (@bomboclat69) in data: Giu 2, 2018 at 9:22 PDT

La settimana scorsa era stato pizzicato in un ristorante del centro di Milano, in compagnia dell'agente Juanma Lopez e di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. Poi ha fatto tappa a Verona, dove ha assistito al concerto all'Arena di Jovanotti. Oggi, invece,. Come testimoniato dalle foto pubblicate su Instagram da alcuni tifosi bianconeri che lo hanno incontrato, l'attaccante spagnolo ha passeggiato per il centro della città in compagnia della moglie, Alice Campello, incinta di due gemelli.Dopo una stagione difficile al Chelsea, al termine della quale non è riuscito a guadagnarsi la chiamata del ct Lopetegui per il Mondiale con la Spagna,, dove si è trovato benissimo.il suo ritorno, anche se le difficoltà non mancano, vista l'alta valutazione che ne fanno i blues dopo i 65 milioni di euro più 20 di bonus versati un anno fa al Real Madrid., che ora sta vivendo però una fase di impasse sul mercato, in attesa delle decisioni dell'Uefa sul fair-play finanziario dopo la mancata concessione del settlement agreement.