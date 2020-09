Con il ritorno di Alvaro Morata, la Juventus ritrova il suo uomo… Champions. Esattamente, perché nella stagione 2014-2015 - cavalcata che condusse i bianconeri fino in finale della competizione europea – eguagliò il record di una storica bandiera per il mondo juventino, Alex Del Piero. Infatti, l’ex Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid segnò cinque gol in cinque partite consecutive di Champions League, raggiungendo il primato del Pinturicchio. Una bella infusione di reti e fiducia per il prossimo cammino europeo della squadra di Pirlo.