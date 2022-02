Alvaro Morata, attaccante della Juventus, parla a JTv dopo la vittoria contro il Verona: "Posso dirmi contento della gara di oggi. abbiamo ritrovato quelle sensazioni e quella carica che ci erano un po’ mancate. Il Mister e la società mi hanno fatto sentire la loro fiducia e credo sia una cosa fondamentale, mi ha fatto molto piacere anche sentire l’affetto dei tifosi. Sono felice per i tre punti, per come abbiamo giocato e per la solidità che abbiamo mostrato oggi. Vlahovic? Sono contento del suo arrivo: è un grandissimo giocatore, sa fare tutto e ci troviamo bene".