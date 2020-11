Alvaro Morata, attaccante della Juventus, parla a El Partidazo de Cope, soffermandosi sul suo passato all’Atletico e sulle sue esultanze: “È difficile da spiegare e mi dà fastidio che tutto quello che dico sia una notizia. Non ho mai detto di aver sbagliato a scegliere l'Atletico. Simeone merita tutto il mio rispetto e mia moglie non ne può più di vedermi festeggiare ogni loro gol. Guardo tante partite, sono contento che stiano andando bene. Tutti però cercano l'opzione migliore e per me era andare alla Juve. Mi addolora leggere certi titoli. Io sono sempre stato tifoso dell'Atletico e sarò sempre grato all'Atletico. Ho un ottimo rapporto col Cholo e gli auguro il meglio, magari ci rivedremo in futuro. Non so se indosserò di nuovo la maglia dell'Atletico: ora sto bene e sono sereno, ma non si sa mai. Spero che vincano il campionato".