Nel pre-partita della sfida contro il Benevento, Alvaro Morata ha parlato a Sky: "Scudetto? Noi ci crediamo sempre finché ci sono punti. Ma come ha detto il mister bisogna vincerle tutte o almeno quelle che possiamo. Oggi abbiamo un'altra possibilità di giocare in casa, dobbiamo vincere per forza".