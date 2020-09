E' il Morata day in casa Juve. Tornato dopo le esperienze a Madrid, sponda Real prima e Atletico poi, e Londra, lo spagnolo è pronto per vestire nuovamente la maglia numero 9 bianconera, già indossata per due stagioni sotto la gestione Allegri. Ritroverà Pirlo, suo compagno al primo anno, ritroverà Ronaldo, suo compagno alla Casa Blanca, e ritroverà i senatori Bonucci, Chiellini e Buffon. Alle 9 previsto l'arrivo al J Medical per le visite mediche di rito, con Morata che torna bianconero in prestito oneroso (9 milioni di euro), con diritto di riscatto fissato a 45.



9.40 - Alvaro Morata è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche.





9 - Per le ore 9 è previsto l'arrivo di Alvaro Morata al J Medical. Arrivato ieri sera a Caselle, il classe '92 è pronto a incominciare la sua nuova avventura bianconera.