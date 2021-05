Alvaro Morata è pronto a rimanere alla Juventus per un altro anno. Come riporta Goal.com, la dirigenza bianconera ha deciso di prolungare il prestito fino al 30 giugno 2022 come da accordi con l'Atlético Madrid. La cifra sarà vicina ai 10 milioni di euro da versare nelle casse dell'Atlético, proprio la stessa di un anno fa. Niente acquisto definitivo dunque, ma un'altra stagione di prestito alla Juve dove è tornato Max Allegri.