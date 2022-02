Alvaro Morata, attaccante della Juve, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo di questa sera. "Sono contento perché abbiamo ritrovato quello che ci mancava, queste sensazioni e questa carica. Ho passato l'ultimo mese senza sapere cosa succedeva finché il mister e la società mi hanno detto che avevano tanta fiducia in me, uno sta più sereno poi. Quello che è successo ormai è successo, io sono qua adesso e anche oggi i tifosi dopo il cambio mi hanno applaudito. Penso che qualsiasi persona, in qualsiasi lavoro vuole sentirsi voluto e importante e mi sento così adesso. Tre punti che ci prendiamo, dobbiamo guardare in alto perché siamo la Juventus".



Cosa ne pensa l'attaccante della Juventus all'acquisto di Vlahovic?

"Io ho quasi trent'anni e la Juventus ha preso uno degli attaccanti più forti al mondo, ha grande disponibilità nell'imparare e questo è l'importante. Io sono contento, c'è una bella intensa come con Dybala. Bisogna lavorare di più per fare ancora meglio".



Ti piace questa posizione in campo?

"E' diverso perché ci sono tante palle con tanto campo aperto davanti, è diverso rispetto a proteggerle. Sono contento di giocare e mi metto a disposizione se devo stare in panchina, questa è una squadra e bisogna essere contenti quando si vince e lo sono stasera".