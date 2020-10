E' tornato alla Juve in estate e ha ripreso a segnare in Champions League: doppietta nei 90 minuti contro la Dinamo Kiev. 2 gol che vanno a sommarsi a quelli realizzati ai 7 delle due precedenti stagioni in bianconero: fanno 9 (compresi 3 consecutivi tra Monaco e Barcellona nell'anno della finale di Berlino) in 1.368 minuti giocati, una rete ogni 152 minuti. Una media gol da applausi per un giocatore che, nell'Europa che conta, sa sempre farsi trovare pronto.