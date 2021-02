Alvaro Morata non segna da 324 minuti. E la mancanza si sente tutta. Lo spagnolo, come racconta Gazzetta, continua a non essere al top: con il Porto ha giocato mezz'ora e alla fine quasi si sentiva svenire. E' probabile che con il Crotone inizi la partita Kulusevski, dunque con un'altra panchina in vista per lo spagnolo. Che dovrà recuperare la forma migliore.