La Juventus si adegua alle norme anti-coronavirus. Quindi, non solo gli spalti dell'Allianz resteranno chiusi per il Derby d'Italia contro l'Inter stasera, ma anche il museo, come annunciato nei giorni scorsi. Con una nota via Twitter, la società bianconera ha voluto ricordare gli estremi imposti alla chiusura dell'impianto, che da stamattina sino al 3 aprile resterà chiuso al pubblico: ovviamente, la Juventus si preoccuperà di interrompere il divieto qualora arrivino nuove indicazioni ministeriali.