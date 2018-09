Graziano Cesari, dagli studi Mediaset di Tiki Taka, ha parlato di Juve-Napoli, big match in programma questo sabato: "L'arbitro per la gara ve lo posso dire con sicurezza, si tratta di Luca Banti che è stato messo a riposare nelle ultime due giornate. La designazione di Banti potrebbe essere un buon segno per il Napoli che non perde con questo arbitro dal 2015".