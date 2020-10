Lo scorso 14 ottobre il Giudice Sportivo decretava il 3-0 a tavolino in favore della Juventus e 1 punto di penalità per il Napoli. Il club partenopeo si è preso del tempo per decidere la strategia migliore per presentare il nuovo ricorso e cercare di disputare la partita sul campo.



Così nella giornata di ieri, senza apparente fretta, il Napoli ha depositato il ricorso alla Corte d'Appello Federale. La FIGC dovrà decidere la data del dibattimento ed è probabile che il tutto si svolgerà la prossima settimana a Roma. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica.