È stato il protagonista assoluto della prima giornata: più che di tecnica e di tattica si è infatti parlato su stampa e web soprattutto di Var. In particolare le polemiche hanno investito il Napoli, che a Firenze ha beneficiato di un errore arbitrale, il rigore concesso a Mertens non corretto dalla tecnologia. Nel mirino anche una trattenuta di Hysaj su Ribery, neanche questa passata al vaglio del Var. E così, in vista del big match di sabato sera, Juve-Napoli, i trader di Stanleybet hanno deciso di proporre una scommessa proprio sull’argomento. Si tratta di indovinare se durante la gara l’arbitro andrà a consultare il video posto ai bordi del campo. Dopo le polemiche di questi giorni, è probabile che il minimo dubbio sia risolto con il supporto tecnologico. Anche per questo, riporta Agipronews, la quota del sì è piuttosto bassa, a 2,50. Resta comunque più probabile il no, a 1,38.