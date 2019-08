Si parla già di lotta scudetto in Juve-Napoli, in campo all'Allianz Stadium domani sera. La differenza in quota è evidente: bianconeri nettamente avanti, a 2,00, azzurri a inseguire a 4,00. Il predominio della Juventus nelle sfide casalinghe è del resto chiarissimo: considerando le ultime dieci, si contano otto vittorie bianconere contro una del Napoli (quella dello stacco di Koulibaly, il 22 aprile 2018) e un lontano pareggio del 2011. Il bomber più “caldo” è, manco a dirlo, Cristiano Ronaldo, il cui gol è decisamente a bassa quota, 1,65. Per lui c'è anche una scommessa ad hoc: una sua rete su punizione paga 9,50. Attenzione pure ad Higuain, che in maglia bianconera ha già colpito la sua ex squadra cinque volte in sei partite: il sesto sigillo è a 2,50. Il Napoli risponde con Mertens a 3,25, mentre un debutto con gol della nuova stella azzurra Lozano è proposto a 4,75.