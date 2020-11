Il presidente emerito della Corte Costituzionale e membro della Commissione Federale di Garanzia della Figc, Cesare Mirabelli, è intervenuto sulla vittoria a tavolino della Juve col Napoli: "Non penso sia stata una sentenza politica, c'è indipendenza degli organi che hanno giudicato. In questo caso parliamo di una sconfitta per tutti. Lo sport non può essere soltanto affare ma è un'attività con vittorie e sconfitte sul campo".