Il sindaco del capoluogo campano ha dichiarato a Omnibus su La7:quando non si gioca una partita. Ma ormai di calcio in tutto questo c'è molto poco, io le partite senza i tifosi non riesco più neanche a vederle. La Asl Napoli 2 ha imposto al Napoli di non partire, con delle prescrizioni forti e paventando anche responsabilità di natura penale. Poi è chiaro che ci sono le dietrologie:. Io mi chiederei, da italiano e da sindaco, cosa è stato fatto in questi mesi per evitare che l'emergenza possa diventare qualcosa a cui ci si abitua e di cui si approfitta comprimendo altri diritti e consentendo di proseguire senza dare poi delle risposte. Il tema del calcio ha a che fare con l'approssimazione con la quale sono stati affrontati alcuni temi e con le corsie preferenziali che per ragioni economiche alcuni settori, come il calcio, hanno"."E' un ulteriore sintomo di come, nonostante siano passati diversi mesi dall'inizio della pandemia, non si riescono a prevedere cose assolutamente prevedibili., cioè il non dover andare in quarantena se una persona sta a contatto diretto con un positivo, e qui si arriva all'origine di ciò che ha anticipato Juventus-Napoli, che è la partita Napoli-Genoa. Se si fossero applicate le regole che valgono per tutti i cittadini, non saremmo arrivati a questo".