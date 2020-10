Domani il verdetto del giudice sportivo, che potrà assegnare la vittoria 3-0 a tavolino alla Juventus o decidere di far rigiocare, o meglio giocare, la partita dopo il forfait azzurro. Il regolamento in questo senso è chiaro, così come il protocollo anti-covid, e recita: "Le squadre che non si presentano in campo nel termine previsto sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste della sconfitta per 3-0 a tavolino, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore".