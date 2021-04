Missione compiuta per la Juve e per Andrea Pirlo, che batte il Napoli meritatamente e avvita i bulloni della sua panchina: Chiesa è una furia, Ronaldo sbaglia una volta ma non due, Dybala è tornato, Buffon dà sicurezza. E il Napoli? Solo Insigne e Osimhen fanno davvero la loro parte. Queste le pagelle di Calciomercato.com.dà sicurezza al reparto, forse la staffetta era davvero necesaria.: non è un bel cliente Insigne, ma lui limita i danni.roccioso, di testa son tutte sue, ma quando Insigne lo punta va in affanno.dietro è sempre o quasi il migliore, il fallo da rigore è magari severo però è un errore non da lui.non sempre sicurissimo, ma copre le spalle a Chiesa.con un pizzico di cinismo in più avrebbe anche trovato la via della rete ma è apparso un pochino al di sotto del solito rendimento (23' stuno spezzone di sostanza).vince il ballottaggio con Arthur, a lui la sosta sembra essere servita.: spesso è lui ad abbassarsi per impostare, sembra meglio così.non solo incide, lo fa con una continuità impressionante. Segna Ronaldo, ma due terzi del gol sono suoi (35' st).parte in contropiede e può sempre far male, ma non ci riesce (23' sttanta fiducia alla vigilia, un po' di preoccupazione il giorno della partita per il ritorno del fastidio. Però c'è e al primo pallone segna un gol dei suoi. Bentornato).un gol sprecato clamorosamente, al secondo tentativo non sbaglia. In serie A, comunque, il più forte è lui.All.si tiene stretta la panchina, mica poco. Batte il Napoli, lo fa pure proponendo una Juve che magari non incanta ma appare ordinata e compatta. Nel secondo tempo ritrova pure i tre puniti e Dybala lo premia. Concordata o no, giusta anche la scelta di far rifiatare Szczesny.sui gol poteva fare poco, ma non dà mai l'impressione di poter trasmettere serenità alla difesa.quando affonda si trasforma in un uomo in più, però soffre su Chiesa.in questo momento è giusto puntare su di lui.traditi da Hysaj sul gol, quando Chiesa passa poi Ronaldo è immarcabile. Per il resto si fa sentire in ogni zona del campo.anche sfortunato, da quelle parti Chiesa passa solo una volta nel primo tempo, però lo fa a fettine (31' st).: dà equilibrio e ruba palla, leggero sì ma anche tosto (8' stè quel riferimento che mancava nel primo tempo, mette in difficoltà De Ligt)non sempre cattivo come dovrebbe, però sa far girare la palla (44' st).non è ancora in forma e si vede (8' stentra e passa più tempo a litigare con gli avversari che ad aiutare i suoi).si divora un gol in avvio, cerca di stare nel vivo del gioco senza riuscirci realmente.non c'è...meglio da centravanti, sparisce da trequartista (31' st).è l'unico che ci prova per davvero.All.poteva dare il colpo di grazia alla Juve, invece scivola fuori dalla zona Champions.