anche sfortunato in occasione del gol, la tocca quel tanto che basta per spiazzare De Ligt sulla linea. Poi limita i danni.: Insigne non punge e quando parte fa paura. Ma non incide.tra i pochi a salvarsi già nel primo tempo, la deviazione di Szczesny gli impedisce di salvare sulla linea.non sa cosa fare nell'incrocio Politano-Mertens del gol, poi prende le misure e cresce alla distanza.parte benino poi torna a sembrare quel giocatore che sbaglia tutto ciò che può sbagliare fino all'intervallo. Meglio nella ripresa. Esce tra i fischi (30' st: sfiora il gol in avvio e poi si incarta per tornare ficcante nel secondo tempo.un paio di palle facili le sbaglia, ma c'è sempre la sensazione che sia troppo solo a centrocampo.uno in meno per un tempo, dà segnali di vita nella ripresa ma esce al momento del cambio di marcia (20' st: dà ordine, o almeno dovrebbe)ci prova e non molla, ma se la Juve dipende da lui allora si capisce molto dei problemi stagionali dei bianconeri (20' st: parte forte, fortissimo. Poi si spegne. E al 95' la punizione dal limite è sciupata)non una prestazione da top mondiale come lo ha descritto Allegri, gioca confermando i timori di una testa altrove (30' st: tira, tira, tira. Tira sempre, almeno è qualcosa. Ed è sempre lui a caricarsi la squadra sulle spalle, il gol è fortunato ma è la conseguenza del cercare sempre una via per arrivare alla rete (36' st).All.non battere un Napoli ridotto ai minimi termini è una colpa, finché gli avversari ne hanno la Juve delude e nella ripresa comunque non riesce ad andare oltre un gol fortunoso.comanda la difesa e protegge la porta, superato solo da un tiro deviato.gioca sempre, inesauribile, fa sempre la cosa giusta.enza Koulibaly fa il Koulibaly.di esperienza, con le cattive quando serve.in affanno, però c'è e gioca lui.: motorino, taglia e cuce, con esperienza e generosità. Un paio di recuperi fondamentali.: ripescato in ogni senso, combatte (47' st).: porta a spasso Alex Sandro, sul gol di Mertens è perfetto (32' st).: non sembra al meglio però c'è ed è fondamentale tra le linee.prova di intelligenza, bada al sodo, lascia da parte un futuro in Canada e el polemiche di questi giorni.un gol, un bel gol, potevano anche essere due. Per il Napoli sarà una notte da ricordare, lui continua quindi a scrivere la storia azzurra. Graziato quando tocca col braccio la punizione di Cuadrado (43').All.: più di così non si poteva fare, un tempo perfetto e una ripresa di sofferenza che alla fine vede la Juve passare solo con un tiro deviato.