L'attesa sfida tra Juventus e Napoli delle 20.45 promette emozioni e tensioni, considerando l'affascinante contesto storico e le recenti performance delle due squadre. La Juventus ha dimostrato una tendenza altalenante nelle ultime sette partite contro il Napoli in campionato, vincendo solo una di esse, mentre il Napoli ha mantenuto la sua imbattibilità in tre delle ultime sei trasferte contro i bianconeri. Il confronto è caratterizzato da un equilibrio che rende l'esito della partita ancora più imprevedibile.



Il Napoli ha particolarmente brillato nelle sue ultime uscite in casa della Juventus, trovando sempre la rete nelle ultime sette sfide fuori casa, un exploit che non si verificava dal lontano periodo tra il 1948 e il 1956. Tuttavia, la Juventus ha una storia di dominio nei confronti del Napoli, avendo vinto 70 partite di Serie A contro di loro, registrando il record di avversario contro il quale i partenopei hanno subito più sconfitte nella competizione.



Con la Juventus attualmente in testa alla classifica per punti ottenuti in casa in questa stagione, mentre il Napoli eccelle nelle trasferte con una differenza di +10 punti rispetto alle gare casalinghe, la sfida si preannuncia avvincente e potrebbe rivelare ulteriori sviluppi nella competitiva lotta in Serie A.



JUVENTUS-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.



DOVE VEDERLA IN TV: Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN.