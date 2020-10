Il Napoli non si presenta a Torino, la partita con la Juventus non si gioca e ora si aspettano solo le decisioni del Giudice Sportivo, che martedì decreterà il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri. Dando così il via al probabile giro di ricorsi. La partita non si è disputata, ma questo non ha frenato il web che ha giocato la sua gara a colpi di meme e battute: dai complimenti a Pirlo e alla prestazione di 'Tavolino' alle parodie su De Laurentiis, ecco i migliori guizzi dai social!