Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha decretato il 3-0 a tavolino in favore della Juventus e 1 punto di penalizzazione per il Napoli in seguito a quanto accaduto il 4 ottobre, con gli azzurri che non sono scesi in campo per disputare la partita.



Ma il Napoli ha già pronta la controffensiva. Questa mattina presenterà la dichiarazione di reclamo contro la sentenza presso la Corte Sportiva d'Appello. Questo è l'atto formale che porterà l'invio dei documenti da parte del giudice sportivo verso i legali del Napoli, che, guidati dall'avvocato Grassani, avranno cinque giorni per studiarli. Da quel momento si potrà iniziare a fissare una data per il processo di secondo grado, che sarà tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Lo riporta l'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport.