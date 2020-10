Juve-Napoli verrà rigiocata come è giusto che sia. Sono convinto che neppure alla società bianconera avrebbe fatto piacere una vittoria concessa a tavolino. Il regolamento, è vero, stava dalla sua parte ma ciò non toglie che debba essere applicato soltanto in situazioni estreme laddove a impedire il regolare svolgimento di una partita intervengano episodi oggettivamente gravissimi di violenza o di tentatavi truffaldini messi in atto da una delle due parti contendenti. Il caso sanitario che ha bloccato la gara in questione, invece, è troppo scivoloso e interpretabile per indurre ad una soluzione draconiana come quella della sconfitta e del successo decretato da una carta che, ricordiamolo, non ha il valore dei Dieci Comandamenti dettati a Mosè sul Monte Sinai. Sicché ben venga la ripetizione del partitone. A corredo della “gara fantasma” si sono succeduti eventi di ogni tipo oltre a reazioni popolari tra le più disparate. Una serie di atteggiamenti e di prese di posizione che potrebbero tranquillamente essere riuniti nella categoria teatrale della sceneggiata. Ma non soltanto quella napoletana.

