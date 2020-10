L'argomento centrale degli ultimi giorni è stato indubbiamente quello riguardante la sfida mai disputata tra Juventus e Napoli. Il giudice sportivo ha decretato il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e 1 punto di penalizzazione contro gli azzurri.



Ma il Napoli non starà con le mani in mano e vuole giocare sul campo questa partita. L'avvocato degli azzurri, Mattia Grassani, è al lavoro con la sua squadra giuridica per presentare il ricorso nel modo più accurato possibile, la cui bozza è comunque già pronta. Si pensava che il Napoli lo presentasse oggi, ma i legali azzurri stanno definendo ulteriori dettagli, arricchendo l'analisi con altri elementi utili. Il club di De Laurentiis non va di fretta, perché ci sono 20 giorni di tempo a partire dall'udienza (mercoledì scorso). All'inizio della prossima settimana dovrebbe essere presentato il ricorso dove il Napoli sosterrà di aver provato fino a domenica mattina ad ottenere dall'Asl il placet per raggiungere Torino, allegando anche i video della rifinitura di sabato. Lo riporta il Corriere dello Sport.