Una partita rimasta in bilico fino all'ultimo istante, a causa dell'alto numero di positivi alemerso nel gruppo squadra del, tra calciatori e componenti dello staf tecnico.la cui disponibilità sarebbe teoricamente legata alle nuove indicazioni disposte dal Governo in meriti ai periodi di quarantena da osservare in caso di contatti stretti con un positivo.a) per i vaccinati con terza dose, o 2 dosi da meno di 4 mesi o guariti da meno di 4 mesi non si applica la quarantena ma solo l’autosorveglianza, che consiste nell’obbligo di indossare mascherine respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al contatto con il positivo. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare nel caso della comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi;, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; c) non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 10 giorni di quarantena dall’ultimo contatto con la persone positiva, con tampone finale negativo.Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, anche queste persone devono sottostare all’autosorveglianza.. Su indicazioni dell'ASL Napoli 1, Rrahmani, Lobotka e Zielinski hanno potuto salire a bordo dell'aereo che ieri sera ha portato la squadra a Torino proprio in virtù di un tampone dall'esito negativo; eppureavendoli segnalati come contatti stretti di positivi con sole due dosi vaccino e da più di 120 giorni. Il Napoli ritiene evidentemente di aver agito nel giusto decidendo di far scendere ugualmente in campo i suoi tre tesserati, ma il rischio che possano incorrere nelle sanzioni previste dalla legge esiste. In base a quanto emerge, per, che può andare dai 400 ai 1600 euro.