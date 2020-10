Piero Sandulli, presidente della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, ha parlato a Radio Punto Nuovo sulla non-partita Juve-Napoli: "Io commento solo quello che farà la Corte Sportiva, se sarà chiamata a valutare la questione tra Juventus-Napoli o meno. Se non verrà presa una decisione nella riunione tra il ministero e la Lega e anche il giudice di primo grado non riuscirà a dare una soluzione definitiva, allora l’iter vedrà una delle due squadre appellarsi alla Corte Sportiva. Solo in quel momento prenderemo le carte e le valuteremo, per un bilanciamento tra materie interne ed esterne alla giustizia sportiva. Altro non posso dire o commentare, ma spero si trovi una soluzione. Ci auguriamo che tutto vada per il meglio, anche perché i casi sta lievitando e deve lasciarci prudenti. ASL? Non voglio dare giudizi ignorando la documentazione, che ancora non c’è. La speranza è che la classifica non venga decisa dal Covid."