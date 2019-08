Buone notizie per la Juventus: migliorano le condizioni di Maurizio Sarri, in via di guarigione dalla polmonite che gli ha fatto saltare la prima giornata di campionato a Parma. Secondo La Stampa, l'allenatore bianconero vuole tornare in panchina già sabato sera allo Stadium contro il Napoli, la sua ex squadra. In tal senso saranno decisivi i nuovi controlli medici previsti a metà settimana.



Intanto ieri pomeriggio Sarri è stato alla Continassa, dove si è confrontato con i propri collaboratori e fuori dai cancelli ha firmato autografi ai tifosi che gli hanno urlato: "Portaci la Champions!".