La decisione del Collegio di Garanzia del Coni è arrivata oggi: è stato accolto il ricorso del Napoli. La partita contro la Juve in programma all'Allianz Stadium si dovrà giocare, sono stati tolti il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione per la squadra allenata da Rino Gattuso. Cambia anche la classifica di Serie A dopo questa decisione, con la Juve che si presenta al match contro la Fiorentina con 3 punti in meno e il Napoli che ora ne ha uno in più alla luce della penalizzazione tolta oggi. La Lega deciderà quando verrà recuperata la gara tra Juve e Napoli. Intanto, vediamo la classifica aggiornata.



CLASSIFICA SERIE A AGGIORNATA:

1. Milan 31 punti (13 gare giocate)

2. Inter 30 punti (13 gare giocate)

3. Napoli 24 punti (12 gare giocate)

4. Juventus 24 punti (12 gare giocate)

5. Roma 24 punti (12 gare giocate)

6. Sassuolo 23 punti (13 gare giocate)

7. Atalanta 21 punti (12 gare giocate)

8. Lazio 21 punti (13 gare giocate)