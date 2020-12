In casa Napoli è arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo, la sfida di campionato contro la Juventus si disputerà ed ecco anche la restituzione del punto di penalizzazione per gli azzurri. Nel frattempo il Napoli era in campo per l'allenamento in vista della sfida di domani. C'è la reazione dei giocatori svelata dalla radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli, tramite un tweet:



"Boato nello spogliatoio del Napoli alla notizia della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI. L'allenamento, tenutosi allo Stadio Maradona, era terminato da pochi minuti".