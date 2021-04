Appuntamento fisso, come ogni lunedì. Anche a Pasquettaper fare il punto insieme a Federico Albrizio e al direttore Stefano Agresti. E a tanti ospiti.Grande ospite di giornata, che ha conquistato la promozione in Serie B con la. Ma non solo, uno sguardo ai recuperi decisivi dellaconuno spareggio Champions quest'ultimo, ne parleremo con. E poi mercato e tanto altro: vi aspettiamo alle 18.30 sul notro canale Twtich!