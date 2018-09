Juventus-Napoli, in ottica scudetto, è il primo vero big match della stagione. Azzurri e bianconeri sono divisi da soli tre punti in campionato ed entrambi i tecnici, alla vigilia dell’incontro, hanno sottolineato come, ancora, sia troppo presto per parlare di partita decisiva. “E’ più importante per loro che per noi”, ha aggiunto però Massimiliano Allegri in conferenza. Come ogni Juve-Napoli che si rispetti, poi, c’è anche il fattore extra-campo che anima la vigilia."Le partite vanno vinte altrimenti il campionato non si farebbe. Basta vedere i risultati in Spagna dove Real e Barcellona hanno perso pur avendo non il doppio ma credo venti volte tanto rispetto alle squadre avversarie. Vincere non è la normalità, ci vuole impegno e sacrificio. Per vincere ci vuole testa e mantenere continuamente la tensione alta.”