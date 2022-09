Momento no per Paul Pogba. Oltre alla sua operazione al ginocchio, la vicenda che ha coinvolto lui, i suoi fratelli e Mbappé non accenna a chiudersi. In Francia fa ancora discutere e, in questo senso, Canal + ha interpellato l’ex Arsenal e Marsiglia Nasri. “Credo che Pogba sia contraddittorio. È musulmano, quindi se hai bisogno di farti proteggere ti rivolgi a Dio, non a uno stregone”, ha detto.