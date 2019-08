Il mercato in uscita della Juventus è bloccato. Tra i calciatori rimasti c'è anche Sami Khedira. Dall'hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato, Fabrizio Romano fa il punto sul futuro del 32enne centrocampista tedesco ex Real Madrid. Il club bianconero lo avrebbe ceduto soltanto a titolo definitivo e ha rifiutato diverse offerte con la formula del prestito, poi alla fine ha deciso di tenerlo su indicazione dell'allenatore Maurizio Sarri. Al momento non è nei piani dei dirigenti juventini trattare il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno 2021: tutto rimandato a fine stagione.