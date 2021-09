Alla pochi minuti dal match contro ilvalido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, Pavel, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Jtv: "Sarà una grande serata, i ragazzi hanno grande voglia di fare bene contro i campioni in carica. peccato non ci sia lo stadio pieno. Contro il Chelsea sarà dura non solo fare gol ma anche tirare in porta. Tuchel è stato bravissimo a trovare una quadratura molto solida. Noi giocheremo a tre davanti con elementi bravi a saltare l'uomo e con un centravanti che non lo è davvero. Uno schieramento che Tuchel non penso si aspettasse. E' una formazione che può metterli in difficoltà: speriamo che i giocatori riescano a mettere in pratica il piano partita. Le due vittorie consecutive? I ragazzi stanno meglio, anche se le prestazioni ci sono sempre state. I risultati servono e possono ancora migliorare" +“Non è una partita decisiva ma vincere ci sarebbe la spinta. Serve molto cuore in queste partite, è decisivo: se ce lo metti, magari esci sconfitto, ma non esci male anzi con grandi convinzioni. Serve qualità e impegno per battere i campioni d'Europa. Sarà una serata difficile ma sono fiducioso: si parla male dei nostri giocatori ma sono bravi e credo in loro”. Nedved ha commentato anche il ritorno dei tifosi allo Stadium: “E' bellissimo, mi dispiace non sia al 100% è un vero peccato ma speriamo arrivi presto. È fantastico ritrovare la gente, soprattutto per i giocatori”. Un commento finale sulla corsa della Juventus in Champions: “No è un'ossessione ma una sana volontà di fare bene. Abbiamo vissuto la Juventus delle finali, è stato magnifico anche se alla fine non vinci trofei. L'obiettivo numero uno è vincere il campionato? Esattamente”,Poi a Prime:​ “Non è una partita decisiva ma vincere ci sarebbe la spinta. Serve molto cuore in queste partite, è decisivo: se ce lo metti, magari esci sconfitto, ma non esci male anzi con grandi convinzioni. Serve qualità e impegno per battere i campioni d'Europa. Sarà una serata difficile ma sono fiducioso: si parla male dei nostri giocatori ma sono bravi e credo in loro. Champions? Non è un'ossessione ma una sana volontà di fare bene. Abbiamo vissuto la Juventus delle finali, è stato magnifico anche se alla fine non vinci trofei. L'obiettivo numero uno è vincere il campionato? Esattamente”,