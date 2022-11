Lapesca ilper gli spareggi di, vice presidente bianconero, è intervenuto a Sky Sport per commentare il sorteggio: "Non vuol dire la posizione in classifica, si giocherà nell'anno nuovo, c'è tempo per prepararci. Tempo che servirà a loro e a noi per sistemare le cose".- "Abbiamo affrontato bene le ultime partite di campionato, non abbiamo preso gol. Non siamo ancora messi bene per quanto riguarda gli infortuni, troppi sono fuori. Però quelli che sono scesi in campo ultimamente hanno fatto bene".- "E' stata una forzatura tra virgolette. Hanno fatto un minutaggio importante i giovani in rosa, ma abbiamo trovato giocatori già pronti che possono e faranno sicuramente parte di questa Juve. Con il ritorno dei giocatori già affermati, tipo Pogba, Chiesa, Paredes, Di Maria, faremo secondo me molto meglio e potrebbe essere non una sosta maledetta, ma magari benedetta".- "Un lavoro che parte da lontano, va a tutti quelli che si occupano di questo da Cherubini in giù. Sono stati bravissimi, con i giovani italiani e stranieri. Quello che ci aspetta dal 2000 in poi come anno di nascita è una cosa importante. Grazie anche alla Next Gen il salto in prima squadra non é così lungo. Dalla Primavera avevano difficoltà, con la seconda squadra è una cosa importante per i ragazzi che arrivano in prima squadra pronti. Complimenti a chi si occupa di Next Gen".- "Sapevamo che stavamo prendendo un giocatore solido, con età giusta. Ha trovato difficoltà all'inizio, non solo con il modulo ma anche di diverso tipo di calcio. Adesso sta dimostrando quanto vale in un ruolo ideale per lui".