Il dirigente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto a Dazn prima della gara contro la Sampdoria:



"Mercato? Non c'è necessità di accelerare i tempi, è sempre sbagliato. Stiamo valutando, siamo vigili su quel che offre. Bisogna valutare bene: vedendo formazione e infortuni stiamo valutando di entrare sul mercato. Depay? Può giocare con Dusan o al suo posto, sono d'accordo: può giocare con Kean e fare l'esterno ma è uno dei nomi che valutiamo, come è normale sia".



MERCATO APERTO - "E' normalità, è solo un disturbo per i giocatori che sono chiacchierati e non sono tranquilli. Sulla testa dei giocatori influisce tantissimo".



PRESEASON - "Ho seguito la Juve in America con squadre importanti come Real, Barcellona e Atletico. Si è vista l'impronta della squadra di Max, chiede la solidità e chiede il DNA della Juve ovvero di combattere".



KOSTIC - "Sono contento dell'acquisto di Kostic, è un mancino che finalmente vedo giocare a sinistra. Tutti i mancini ormai giocano a destra, vedere un giocatore mancino che gioca a sinistra fa molto piacere. Mi ha fatto un'ottima impressione".