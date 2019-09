Pavel Nedved, vice-presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro l'Atletico Madrid: "Sono sfide particolari, hanno fascino. I nostri giocatori sono di altissimo livello, ci aspettiamo una serata da Champions League. Sappiamo che a Firenze siamo stati poco brillanti, ma c'erano diversi fattori come la stanchezza post-nazionali".



SU DE LIGT - "Si sta impegnando molto, mi piace tanto. Sta lavorando come deve e sta migliorando, c'è bisogno di tempo. Mi spiace per l'infortunio di Giorgio, poteva aiutarlo durante gli allenamenti".



SU DYBALA - "Ci sarà spazio anche per lui, è un grande giocatore. Sono contento di lui, l'ho visto molto bene in allenamento".