Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Genoa: ​"Ho visto Dybala molto bene e carico. Si è allenato con grandissimo entusiasmo come tutti dopo martedì sera, sappiamo che oggi sarà importante. Allegri? Lui e il presidente hanno deciso di parlarne a fine stagione. È stata una grandissima scelta, ora dobbiamo pensare ai nostri obiettivi in campo e poi ci sarà tempo per parlare del resto".