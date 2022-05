Nel pre partita di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato a Sportmediaset: "Abbiamo conquistato la qualificazione in Champions con tranquillità, siamo contenti e ora puntiamo al secondo traguardo".



VLAHOVIC - "Vlahovic è partito molto bene, eravamo tutti entusiasti e lui segnava anche gol importanti. Ora può aver avuto un calo fisico, non dipende solo dal peso della maglia; ma non vuol dire nulla. Per come si allena è giusto che sia in campo, è un ragazzo volenteroso e a Firenze ha già dimostrato molto, siamo contenti di lui".



DYBALA - "E' difficile dire dove si sia bloccata la trattativa per il rinnovo. Noi abbiamo valutato sia gli aspetti di campo che quelli fuori, le sue richieste erano altissime e non ce la sentivamo. Così le strade si sono divise; ma non vuol dire che il giocatore non sia valido, anzi: è molto forte".



CHIELLINI - "E' un'icona mondiale, sarà lui a scegliere cosa vorrà fare. L'importante è che sia felice, perché è un ragazzo che merita il meglio e per il quale noi siamo aperti a tutto".