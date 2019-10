Anche il vice-presidente della Juventus, Pavel Nedved ha paralto nel prepartita della sfida che vedrà i bianconeri affrontare la Lokomotiv Mosca in Champions League.



PJANIC - "Diciamo che è cresciuto, ha sempre fatto partite ad alto livello. Ora ha la maturità giusta, anche le giocate difficili gli riescono, è il suo momento".



BENTANCUR - "Credo che sia più centrocampista, adesso da trequartista sta facendo molto bene in allenamento, gli è piaciuto molto contro l'Inter. Secondo me deve migliorare il tiro in porta per essere completo in quel ruolo".



DE LIGT - "Il nervosismo è forse suo, perché vuole fare sempre di più. Lui è come Ronaldo, vuole fare sempre meglio, è un campione. Sono soddisfatto di lui".