Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida contro la Lokomotiv Mosca: "Più qualità in campo? Dipende come affronteranno la partita, credo che saranno molto più offensivi perché più pericolosi. Hanno buona qualità. Cerchiamo di mettere i migliori al momento, scelte tecniche e logiche. Il trequartista ideale oggi è Ramsey, giocherà. Scelta tecnica su Bernardeschi, ha fatto tante partite di grande livello. Bernardeschi in quel ruolo ci sta molto bene, anche Ramsey e Douglas Costa. Bentancur può fare bene pure lì. Sulla partita? Secondo me cambierà modo di giocare, la Lokomotiv. Giocatori molto esperti, con ottima esperienza. Mi aspetto pericolosità davanti, hanno giocatori che proveranno a fare qualcosina in più e che ci possono mettere in difficoltà"