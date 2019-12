Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto a Sky Sport prima della sfida di Champions League con il Bayer Leverkusen: "C'è qualche novità, ma non cambia nulla. E' una partita nella quale abbiamo schierato la miglior formazione possibile. Abbiamo una rosa di assoluto valore, chi scenderà in campo sarà in grado di fare una grande partita e vincere una sfida di Champions. Ho grandi aspettative dopo la sconfitta di qualche giorno fa, non ci fa piacere perdere due volte di fila. Voglio vedere grandi motivazioni perché questa è una competizione che le dà e affronteremo un avversario che si gioca il passaggio del turno. Sarà una bella prova per tanti giovani come Demiral e Rabiot e quelli che hanno avuto poco spazio ultimamente. In Germania abbiamo un banco di prova importante, non è mai facile giocare qui. Inter fuori dalla Champions League? Non mi preoccupa la loro eliminazione, perché giocheranno in Europa League che è comunque una competizione importante. Dovranno fare bene perché essendo una grande squadra affronteranno le gare per vincere, in campionato hanno un passo fantastico ma anche noi non siamo da meno. E' una bella corsa, nella quale ci sono anche la Lazio e altre squadre che possono rientrare. Noi abbiamo una rosa molto valida e importante, con due titolari in ogni ruolo".