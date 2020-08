Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, parla a Sky Sport prima dell'ottavo di finale Champions contro il Lione: "Decisiva per le valutazioni? Dipende, la valutazione deve essere fatta sulla stagione, così saranno valutati allenatore, giocatori e dirigenti dalla proprietà. Ora dobbiamo essere concentrati sul match, sul passaggio del turno, dove c'è un avversario abituato a giocare queste partite".



LA DIFFERENZA - "Cosa può fare la differenza? Bisogna essere uniti, tutti quanti. Ognuno deve dare qualcosa di più, a fine campionato ci sono mancate motivazioni e non batti nessuno, e questo stasera non può accadere".



SU DYBALA - "Fondamentale per noi, si è visto in tutta la stagione, è stato grande per tutto l'anno. Stasera cercheremo di sfruttarlo nel miglior modo".