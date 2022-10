Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato a Sky prima della gara contro il Benfica:



"La posizione in merito all'inchiesta che ci coinvolge è chiara. La società ha rilasciato un comunicato e ho poco da aggiungere. Ci stiamo difendendo e ci difenderemo. Parleremo solo nelle sedi opportune".



PARTITA - "Io credo che stasera c'è solamente un risultato ed è la vittoria. Sarebbe un'impresa vera perché le partite che abbiamo fatto contro Torino ed Empoli non basterebbero stasera. Dobbiamo fare molto meglio stasera".



GATTI - "Per lui non sarà una partita semplice, soprattutto in uno stadio caldo come questo. È molto difficile giocare qua, sarà una bella prova per lui ma non ho dubbi: è un ragazzo d'oro, ha una voglia immensa, sono contento di lui e ha occasione di giocare stasera perché purtroppo Alex Sandro si è fatto male. Il mister è stato sfortunato perché aveva delle scelte obbligate. Sono dispiaciuto anche per il mister che ha dovuto cambiare le proprie idee nelle ultime ore".



EUROPA LEAGUE - "Io credo che noi pensiamo fino alla fine di poter giocare la Champions e vogliamo dimostrarlo stasera. Non voglio fasciarmi la testa prima di romperla, vediamo stasera".